Рохлова рассказала о заявлениях на нее от участников драки на Старом базаре

Вдова Павла Рохлова, погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле, на своей странице в Instagram поблагодарила подписчиков за поддержку и рассказала о поступивших на нее заявлениях. Светлана Рохлова уточнила, что в своих же интересах не может рассказывать про то, как продвигается расследование.
"Могу единственное пока сказать — виновная сторона написала на меня кучу заявлений (наверное хотят добить меня окончательно)..... но, по этому вопросу у меня работает очень грамотный̆ адвокат!", — написала женщина.
По ее словам, в настоящее время она занимается благоустройством могилы мужа и завершением начатых им бизнес-проектов.
"Как бы не было тяжело, но я должна закончить и приступить к новым объектам. Паша так хотел!!! — пояснила Рохлова. — У него были огромные планы на жизнь и наше будущее! И мне нельзя все бросать! Теперь я за папу и за маму для ребенка!".
Как ранее писал amic.ru, в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла смертельная потасовка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Его похороны прошли в Барнауле 29 июля.
Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. Против него возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Спортсмена заключили под стражу.
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