Заключенным в Алтайском крае разрешат свидания с родственниками

Краткосрочные свидания с родственниками для заключенных в Алтайском крае, отмененные из-за пандемии коронавируса, возобновят с 17 августа, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального управления ФСИН России.
При этом будут приняты меры, для того чтобы максимально обезопасить и осужденных, и посетителей от распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделят профилактике заболеваемости.
"Граждане, прибывшие на свидание, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию, – пояснили в ведомстве. – При посещении учреждений будет осуществляться входной контроль состояния здоровья с проведением термометрии".
Посетители с осужденными будут общаться через стекло. Если у кого-то из них обнаружат признаки ОРВИ или повышенную температуру, встречу придется отменить.
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