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Тепло и дождливо. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 августа

, ИА "Амител"
Воздух днем прогреется до +25°C
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В субботу, 15 августа, в Алтайском крае установится теплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а при порывах – до 15 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +20°C до +25°C.

В Барнауле днем – от +20°C до +22°C. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Утром возможен туман.

Как ранее писал amic.ru, в регионе действует штормовое предупреждение в связи с высокой угрозой природных пожаров.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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