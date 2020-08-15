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Алтайский край вернулся в топ-20 по числу заболевших COVID-19

, ИА "Амител"
За сутки в регионе коронавирусом заразились 89 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 5 061 – до 917 884, сообщили в федеральном оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+695 человек), Санкт-Петербурге (+162), Свердловской (+158) и Московской (+153) областях. Алтайский край (+89) 15 августа вернулся на 20-е место по суточному приросту больных коронавирусом.

За все время из больниц выписали 729 411 человек, вылечившихся от COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 6 447 пациентов.

Кроме того, умерло еще 119 больных коронавирусом. Общее число летальных случаев с начала распространения инфекции в России составило 15 617.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.08.2020 16:27
гость

А если бы до 65 лет тестировали

15.08.2020 16:37
гость

Откройте плановую медицинскую помощь, хватит издеваться. Откройте ортопедический центр, если сустав не дождется операции, потом будет уже не надо, хоть одна башка это понимает? Или понимают все, просто плевать на людей?

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