Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

У президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Содержание беседы не разглашается. Известно только, что президенты обсудили ситуацию "внутри и вокруг Республики Беларусь".
Как ранее писал amic.ru, после окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.
10 августа в Минске во время столкновений со спецназом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий.
Утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Она призвала всех митингующих разойтись по домам.
В обращении политик поблагодарила жителей страны за участие в выборах и призвала протестующих к благоразумию и уважению закона.
Спустя несколько дней Тихановская заявила о том, что создает Координационный совет для обеспечения трансфера власти в стране.
Комментарии
Содержание беседы не разглашается
Только Союзное государство спасет батьку. Иначе Путин его выдаст протестующим
Делиться надо, "светочи пожизненные". Надо делиться.