Митя Фомин познакомился с бомжами в Крыму

Известный российский поп-исполнитель Митя Фомин в Крыму заметил бомжей и не прошел мимо, а подсел к ним и завел беседу. Об этом музыкант поведал на своей странице в Instagram.
"Я пообщался с этими бродягами, один остроумно шутил, хвастал своим новым юным собакиным, — написал Фомин. — Второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Дал на питание всем троим. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень".
Певец подчеркнул, что бездомные – такие же люди, как и все. Просто в силу обстоятельств, особенностей характера и некоторых других факторов они потеряли практически все.
Как ранее писал amic.ru, Митя Фомин и телеведущая Елена Летучая посетили Сайлюгемский национальный парк в качестве волонтеров Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).
Там они помогали ставить и проверять фотоловушки, а также установили памятник, на котором изображены первые снимки снежных барсов на хребте Сайлюгем.
Главная задача этой миссии – привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих животных.
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