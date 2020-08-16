Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 августа

В Алтайском крае в конце недели установится теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.
16 августа днем температура воздуха составит от +21°C до +26°C (в Барнауле – от +23°C до +25°C). Это на один градус теплее, чем в субботу. Преимущественно без осадков.
Ветер северный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 13 м/с.
Ранее синоптики дали прогноз, какой будет погода в сентябре. По их оценкам, температура на территории региона будет незначительно выше нормы. По осадкам серьезных отклонений также не прогнозируют.
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