Магнитную бурю в августе "отложили" на день

Магнитная буря обрушится на Землю в конце августа. Ее пик придется не на 29 число, как изначально полагали исследователи, а на 30-е.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн составит около четырех баллов. Немного выше нормы возбуждение магнитосферы будет также 29 и 31 августа.
Сильнее всего они оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.
Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.
По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.
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