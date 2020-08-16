Диетолог назвал добавку к еде для снижения сахара

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал специю, которая прекрасно подойдет для снижения уровня сахара в крови. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам эксперта, такую функцию выполняет имбирь. Он повышает чувствительность к инсулину. Эту его особенность следует учитывать людям, которые принимают препараты от сахарного диабета.
По этой причине диетолог рекомендует им не добавлять в пищу имбирь без консультаций с врачами. Кроме того, Санчес предостерег от потребления этой специи в качестве еды, а не добавки к ней.
"Есть мнение, что употребление имбиря может вызвать проблемы с пищеварением, – пояснил специалист. – Стоит отметить, что проблемы могут возникать, если есть продукт в большом количестве, а не при традиционном использовании имбиря в качестве специи к блюдам".
Еще одним полезным свойством имбиря Санчес назвал антиоксидантный эффект. Он окажет благотворное воздействие в профилактике заболеваний.
Ранее amic.ru писал, что снизить риск развития воспаления желудка, болезней печени и других внутренних органов при употреблении жирных и жареных продуктов поможет смесь специй.
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