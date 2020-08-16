За сутки в России выявили менее пяти тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 4969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных достигло 922 853. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост отмечен в Москве (+688), Санкт-Петербурге (+163) и Московской области (+154). Алтайский край, в котором на 16 августа подтвердили 89 новых случаев заболевания, занял 20 место по стране.
С выздоровлением из больниц выписали 3557 пациентов, общее число выздоровевших достигло 732 968. С подтвержденным диагнозом умерло еще 68 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 15 685 летальных исходов.
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