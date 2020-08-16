"Погибнем как нация". Лукашенко ответил на предложение о повторных выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске у Дома правительства, сообщает РИА "Новости".
Лукашенко поблагодарил всех, кто приехал поддержать его, и отметил, что позвал их на мероприятие "не по своей вине".
"Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе. Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", – сказал Лукашенко.
Президент отметил, что если белорусы требуют реформ, то власти готовы "начать их завтра". При этом он напомнил, что "вертолетных денег не бывает" и что средства надо зарабатывать каждый день "на заводах и фабриках".
Также Лукашенко ответил и на предложение о повторных выборах, назвав их провокацией из-за границы. "Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация", – сказал лидер страны.
Напомним, что сегодня в центре Минска проходит митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Позднее на этой же площади ожидается еще одна демонстрация Её проведут несогласные с официальными результатами президентского голосования.
Комментарии
Прямо как вдв - никто, кроме меня)
Вот старые пердуны вцепились во власть! Не оторвать!
"Вот старые пердуны вцепились" - вопрос - в чем разница старый/молодой: для таксиста, для повара, для хирурга и т.д.... Президент - абсолютно такая же рабочая профессия ...
Если, что-то не так - вносите предложения или предложите свою теорию коммунизма, социализма или капитализма, всё в ваших руках! (власти готовы "начать их завтра"