В алтайском вузе выявили нарушения при хранении ртутных ламп

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при хранении содержащих ртуть ламп в одном из вузов Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства. При этом название образовательного учреждения не уточняется.
Как объяснили в прокуратуре, неправильное хранение ртутных ламп, которые относятся к предметам первого класса опасности, несет в себе угрозу жизни и здоровью населения, вред животным, растениям и окружающей среде. Лампы необходимо держать отдельно от других видов отходов, в специализированных емкостях.
Опасную находку проверяющие обнаружили в одном из вузов Барнаула – там отработавшие лампы хранились без какой-либо тары, на хозяйственной территории. Прокуратура внесла представление руководству учебного заведения, в отношении ответственного лица возбудили административное дело.
Комментарии
Ооо Терик на Попова. Приём ртутных ламп. Работа завхоза. Очереди нет.
С показателями совсем беда?
Срамота!