В Барнауле продают автомобиль Toyota за 100 млн рублей

В Барнауле на продажу выставили авто Toyota Carina ED 1993 года выпуска почти за 100 миллионов рублей, сообщает car.ru.
Автомобиль относится ко второму поколению и выпускался в 1989-1993 годах. Машина почти не отличается от предшественников, кроме наличия подруливающей задней подвески 4WS. Как отмечает автор, за 27 лет транспорт проехал 450 тысяч километров, но при этом все еще на ходу.
В объявлении продавец указал, что авто продается на запчасти. Желающих приобрести автомобиль за 99 999 999 рублей пока не нашлось.
Комментарии
верно с бодуна тремор в руках нулей нашлепал случайно
Есть же дб
за такие шутки... далее вы знаете
На базаре два дурака - один продает, другой покупает...
Может найдет свою вторую половинку?..
Нашли о чем писать. На Авито постоянно такие фейковые объявления появляются. Лучше бы писали что у нас с уборочной творится и что с подготовкой к зиме идёт.
а что с уборочной? и что вы или мы можем изменить? НИЧЕГО
за деньги 93 года и продает