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Загрузка на 100%. В Горном Алтае зафиксировали пик туристического сезона

, ИА "Амител"
Номера в самых дорогих комплексах забронированы на несколько недель вперед
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Горном Алтае зафиксировали пик туристического сезона, загрузка некоторых баз отдыха и гостиниц достигла 100%, передает "ОТР".

Сейчас места даже в самых дорогих комплексах забронированы на несколько недель вперед. Особенно много отдыхающих на курорте "Манжерок", где только канатной дорогой ежедневно пользуются семь тысяч туристов. По словам руководства курорта, подобного раньше не наблюдалось даже в пик сезона.

"Порядка 25-30% у нас получается больше людей, чем в аналогичный период прошлого года, загрузка у нас 100-процентная, свободных мест нет, с каждым днем людей все больше и больше приезжает", – рассказал гендиректор курорта "Манжерок" Владимир Щербинин.

Особый спрос среди туристов имеет прокат лодок и прогулки по горам на лошадях. На такие развлечения отдыхающие тратят от двух до пяти тысяч рублей в день. Как отметили гости из Кемеровской области Алена и Андрей, на недельный отдых на двоих ушло около 30 тысяч рублей.

"Тут как-то монументально и спокойно одновременно. В этом месте волшебно. Все красиво, красочно, отсюда уходить неохота, притягивает туристов это место", – рассказали кемеровчане.

С начала июля регион посетили рекордные 400 тысяч человек. Однако сами владельцы турбаз и санаториев говорят, что даже несмотря на полную загрузку, из-за весеннего простоя прибыль в этом сезоне упадет примерно на треть по сравнению с прошлым годом.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.08.2020 08:07
- гость -

Судя по тому что в ту сторону не дорога а сплошная пробка, что туда что обратно, загруженность 200 процентов

17.08.2020 08:15
- гость -

До Мунов более менее.

17.08.2020 10:10
- гость -

в горном пусто, нет никто, свободных мест куча.

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