Никита Ефремов и Мария Ивакова решили сменить Алтай на Сочи

Сын актера Михаила Ефремова, Никита, вместе со своей возлюбленной Марией Иваковой, бывшей ведущей программы "Орел и решка", отправился в Сочи. Фотографию с отдыха девушка разместила у себя в Instagram.
"Улетели в Сочи: решили сменить обстановку всего на несколько дней, а ощущение, что мы тут уже пару недель!" – пишет телезвезда.
Напомним, что Никита Ефремов и его девушка Мария Ивакова приехали в Горный Алтай еще в начале июля. За это время пара побывала на Аккемском леднике, Гейзерном озере, горе Белуха, Мультинских озерах и других популярных туристических местах.
При этом "жемчужиной Алтая" Ефремов назвал именно озеро Кайгук, которое, по его словам, "даже фотографировать неловко".
Комментарии
Какая красивая пара
Попутного ветра
а папка в этот момент при смерти в больничке, а сынок даже стакан воды не подаст
-а папка в этот момент при смерти в больничке, а сынок даже стакан воды не подаст- а папка воду не пьёт
У наших журналистов "звёзд" больше, чем на небе, набирается.
А нас рать на них.
Что бы ни говорили, но через неделю в Горном становится очень скучно -- горы приедаются. Особенно "достопримечательности" типа Гейзерного озера.