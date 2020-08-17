Алине Загитовой придется учиться в вузе платно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 18-летняя Алина Загитова получила мало баллов на ЕГЭ и оказалась в конце списка на зачисление в РАНХиГС. Список абитуриентов и их результаты опубликованы на сайте вуза.
Спортсменка сдала экзамены по русскому языку и обществознанию, набрав 51 и 44 балла соответственно. С общим результатом 95 баллов Загитова оказалась на 193-м месте в списке из 194 поступивших.
В качестве направления олимпийская чемпионка выбрала журналистику, где собирается обучаться на платной основе.
Алина Загитова – олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.
Комментарии
Ну ладно, ничего страшного, зато она олимпийская чемпионка. У кажного есть сильные и слабые стороны, правильно?
Думаю для неё не проблема.
Ничего через несколько лет станет глупой чинушей или депутаткой и отобьет бабло.
зато она олимпийская чемпионка.
Хорошая чемпионка становится тренером, а не идёт в РАНХиГС.
Простые смертные уатся платно, а у этой бабки есть. что из этого?
Как говорится мозгов нет - плати бабло.Русский позорно низкий балл, а общствознание, не знаю как щас, а вот в мое время, выбирали все лентяи чтоб полегче сдать и балов больше набрать, а раз и так не вышло - значит ума нет.
Даёшь ещё больше спорЦменов на госслужбу!
Даааа... ну а ничего, что определенные способности нужны? И что выйдет за журналист, если заведомо безграмотный, да ещё и учился за деньги! Ну зачем профессию позорить!
Теперь заклюют девчонку. Она еще совсем молодая, у нее много времени, чтобы заполнить пробелы и получить образование которое хочет.
получить образование которое хочет.
Та я вас умоляю! Ну вот таки хочу получить образование стать балериной!
Загитова -звезда, столько сделала для себя и страны в свои небольшие годы, сколько некоторым, кто здесь отписался, за всю жизнь не сделать. Пахала, пока некоторые получали "образование" , чтобы писать здесь тут тупые комментарии. Что-то сомневаюсь, что у вас золотые медали и красные дипломы за плечами. Она там пика достигла, здесь -время покажет, но того, первого, у нее уже никто не отнимет.