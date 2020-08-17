Ученые назвали новую версию появления коронавируса

Коронавирус мог приспособиться к человеческому организму еще в 2012 году, заявили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон. Статья исследователей опубликована в Independent Science News.
Ученые обнаружили записи врача, который лечил шестерых горняков из китайской провинции Юньнань, которые до этого две недели очищали шахту от помета летучих мышей. У пациентов имелись все характерные для коронавируса симптомы: сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и пневмония.
Нескольких больных в процессе лечения пришлось подключить к аппаратам ИВЛ, а в результате трое рабочих умерли.
Позднее образцы анализов направили в лабораторию в Ухане, где местные специалисты подтвердили, что все пациенты болели коронавирусом. Таким образом, Латэм и Уилсон предполагают, что COVID-19 уже давно приспособился к человеческому организму.
Комментарии
ага-ага. и эти шестеро никого не заразили. чудеса...
Коронавирус это средство решения своих каких то частных проблем...
Правительство это сразу поняло и вуаля, вот предоставляем вашему вниманию эпидемию и карантин, и даже пандемию...
А что на улице не валяются разлагающиеся трупы? так это хозяйственные службы хорошо работают...
9.47
Частные проблемы глав государств что-ли? Про разлагающиеся трупы даже спросить не знаю что, просто в ступоре
Но в 2012 году вирус еще не мог передаваться от человека к человеку.