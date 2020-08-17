Почти 900 многодетных семей на Алтае получили выплаты на погашение ипотеки

С начала 2020 года 556 многодетных семей в Алтайском крае получили выплату на частичное погашение ипотеки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует в России с 25 сентября 2019 года. Выплата полагается семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.
В этом году сумма субсидий уже превысила 243 млн рублей. Всего за время действия программы поддержку оформили 899 семей, которые в общей сумме получили более 393 млн рублей.
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