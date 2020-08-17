У барнаульца изъяли 1650 кустов конопли

В Барнауле полиция изъяла у 40-летнего мужчины более полутора тысяч кустов конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Проверка проходила в рамках операции "Мак-2020". Полицейские установили, что барнаулец выращивал на собственном участке наркосодержащие растения. При обыске стражи порядка обнаружили на приусадебной территории 1650 кустов конопли. Экспертиза установила, что изъятые у владельца дома растения содержат наркотические вещества.
В отношении жителя краевой столицы возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере". Теперь мужчине грозит до восьми лет заключения с ограничением свободы на срок до двух лет.
Комментарии
А может она сама там выросла? Не ухаживал за огородом и привет
У меня за участком мак растёт на пустыре. Я его там не сажала!!! Вырывать не буду, ибо не мо
Не мой участок. А если приедут с рейдом, кого на 8 лет закроют? Меня или владельца пустыря? Это садоводство. Участок заброшен
Если у тебя на участке найдут нефть, то она государственная, а если коноплю - то твоя.
Если у тебя на участке найдут алмазы, то они государственные, а если выгребную яму, то она твоя.
А куда они теперь этот стожок денут?
У нас законы гуманнее чем в США. Можно выращивать на своём участке до 20 кустиков конопли. В штатах за 3 кустика закроют.
17.08.2020 13:33
- гость -
С США можно в магазине купить , в элэй вот например, вполне себе свободно, кстате в сафране тоже...
А та что на улице растёт конопля, она чья? Вон в Борзовке она повсюду. Закрывайте тогда всех работников адммнистрации Центрального района лет на 8 тоже.
И как так - на улице полицаи коноплю не видят, зато у мужика на участке за забором как-то нашли? Что за избирательность в исполнении законов?
Только легализация.
17.08.2020 13:09
Если у тебя на участке найдут нефть
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Если в бане найдут грибок, то он общественный, а если потом у тебя, то он твой, навсегда.