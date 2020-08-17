В алтайской полиции рассказали, как распознать схемы мошенничества

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Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Эдуард Сороколетов рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества и о том, как их распознать. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На сегодняшний день в крае распространено мошенничество, совершаемое с номеров 8-800 и 495, которые граждане воспринимают как горячие линии банков, – уточнил Сороколетов. – Злоумышленники сообщают, что являются сотрудниками службы безопасности банков. Говорят о несанкционированном списании денежных средств или о том, что карта заблокирована".

Насторожиться следует, если собеседнику потребуются реквизиты карты, пароль CVC и коды доступа, пришедшие по SMS. Такие данные не нужны настоящим банковским работниками. Кроме того, служащие банка никогда не просят идти к ближайшему банкомату и выполнять действия под диктовку.

Нередко жителей региона обманывают при купле-продаже. В некоторых случаях мошенники размещают "соблазнительные" объявления и требуют предоплаты. В других ситуациях аферисты играют роль покупателя и делают вид, что пытаются перечислить аванс, но получив код доступа из SMS, списывают у продавца деньги с банковской карты.

"Имеют место взломы страниц в социальных сетях, когда приходят письма от имени знакомых с просьбой занять денег, – рассказал Сороколетов. – Достоверность такого письма нужно обязательно перепроверить у знакомого или близкого человека, который входит в круг друзей вашего аккаунта и от имени которого пришло сообщение".

Еще одним популярным методом является псевдопомощь в оформлении кредита. После получения конфиденциальных сведений мошенники без труда похищают деньги либо оставляют жертву с задолженностью по кредиту, который он не оформлял.

"Пожилым людям часто предлагают купить медицинские приборы либо БАДы, после чего в базе остаются их персональные данные и номера телефонов, – привел еще один способ полицейский. – Через некоторое время потерпевшим вновь звонят потенциальные мошенники и говорят о компенсации за приобретенный некачественный товар либо БАД. Но за получение этой компенсации предлагают перечислить на чужие счета достаточно приличные суммы".

Эдуард Сороколетов подчеркнул, что следует быть предельно внимательными в подобных ситуациях. Не стоит передавать незнакомым людям конфиденциальные сведения и выполнять манипуляции под их диктовку. При появлении подозрений лучше прервать беседу и позвонить на горячую линию банка или обратиться в правоохранительные органы.