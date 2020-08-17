В Камне-на-Оби мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V потерял сознание и врезался в крыльцо детской поликлиники, сообщают "Каменские известия".
Авария произошла утром 15 августа на улице Пушкина. Во время езды водитель почувствовал себя плохо, съехал с дороги и протаранил здание медучреждения. Мужчина отделался царапинами, поликлиника серьезных повреждений также не получила.
Как ранее сообщил amic.ru, на 265-м километре трассы А-322 грузовик столкнулся с ВАЗ-2107. В результате лобового столкновения погибли пять человек – мужчины 1982, 1989 и 1985 годов рождения и две женщины, личности которых пока не установлены. Водителя грузового авто госпитализировали.
Комментарии
Да уж.
5-джи в действии
Надеюсь, мужчине не 115 лет?!