Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале "Страна для жизни".
"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", – сказала политик.
Как ранее сообщал amic.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко стала Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
Сразу после закрытия участков в стране начались масштабные акции протеста, которые продолжаются по сей день. Причем в последние дни к митингующим присоединились и рабочие коллективы крупнейших производств страны – БелАЗ, Белкалия, МТЗ и многие другие.
Утром 11 августа Тихановская покинула страну и уехала в Литву. Позднее провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал обращение, в котором политик призвала всех митингующих разойтись по домам.
Позднее Тихановская вновь обратилась к жителям страны. Она поблагодарила каждого избирателя, который проголосовал за ее кандидатуру, и выразила уверенность, что сторонников перемен в Белоруссии – большинство.
Комментарии
Венесуэла - 2, что дальше?
сменяемость нужна. достал он всех
"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм."
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Отстранить Лукашенко и временно принять на себя обязанности президентки,премьер-министерши и главнокомандовки.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера
Хоспидя!Если эта кукушка нацилидер,то я-правитель всея вселенной!!!!)))))
Мде, либерасня атакует. Держись батька ! Алтай за тебя !
17.08.2020 16:15
- гость -
Мде, либерасня атакует. Держись батька ! Алтай за тебя !
Ты за всех не говори. Да и он уже политический труп, после всех издевательств над людьми.
Я не сторонник Лукашенко, но эта девушка явно с "поет с чужого плеча". Необходимо назначить и провести нормальные выборы без арестов оппонентов, народ Беларуссии сам разберётся кто достоин стать президентом.Это единственный путь решить проблему без кровопролития. Равно как и провести расследование, каким образом совершена фальсификация результатов голосования, если она имела место.
а если не имела быть?
1 15:52
вы карту мира то давно открывали? посмотрите кто вокруг Беларуссии, Литва, Польша, Украина, Латвия! какая Венесуэла нафиг
Необходимо назначить и провести нормальные выборы без арестов оппонентов, народ Беларуссии сам разберётся кто достоин стать президентом.
Вобще то, именно это она и предлагает. Ну лукашенко - это что то с чем то... во всей своей красе предстал перед всем миром...
такие долгосидящие всегда врастают и считают общее, данное им на время, своим. точно как и взявшие в долг, по пословице - берёшь чужие, отдаёшь свои.
17.08.2020 16:49
гость
Причем здесь карта мира?)) Гость на гуайдо и мадуро намекает.
Девушка литовский рупор прыгающий под дудку поляков. Смешно смотреть.
Беларусы, против Лукашенко вы можете быть, но при этом продать страну полякам это безумство и преступление. По любому батька лучше этой кукушки.
Один и тот же сценарий переворота и продажи власти во всех постсоветских республиках. И урок не идет на пользу бывшим братьям и сестрам. Как только денюшку зеленую увидят на горизонте, так голову теряют. Детей жалко ваших.
Сейчас обучающие организации массовых протестов смотрят, учатся, разбирают ошибки, силовые структуры смотрят, учатся, как их подавлять, разбирают ошибки, лидеры государств смотрят, учатся, как умаслить первых и не остаться без вторых, разбирают ошибки. А кто-то пешки в этой учебе, а кто-то пострадавший, а для многих это шоу.
пригоженец 17:06
а че в Швейцарии, Дании, Японии не бывает никаких переворотов то? потому что наверное выборы есть и по 26 лет батьки, и прочие отцы нации не сидят
Вобще то, именно это она и предлагает.
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Согласен, она себя предлагает на роль лидера в переходный период. Но весь вопрос, а годится ли она для этого, что она может? Кроме этого, она же одна из сторон конфликта.
Здесь нужна абсолютно нейтральная личность.
Развелось кремлеботов, что даже комментарии читать не интересно.