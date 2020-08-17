За минувшие сутки в России выявили 4892 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 927 745. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту инфицированных остается Москва (+690). Второе место занимает Санкт-Петербург (+159), третье – Московская область (+153). Алтайский край, где на 17 августа подтвердили 88 случаев заражения, на 19-м месте по стране.
Из больниц выписано еще 3113 человек, общее число выздоровевших достигло 736 101.
С подтвержденным коронавирусом умерло еще 55 пациентов. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 15 740 летальных исходов.
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