17 августа военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Госавтоинспекция предупредила об ограничении движения в Алтайском крае в связи с проездом военных колонн.
В понедельник, 17 августа, проезд для всех видов транспорта ограничат с 16:30 до 18:40 на участке Чуйского тракта в районе поселка Сибирского.
Ведомство просит автолюбителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее скорректировать маршрут или время поездки.
Ранее amic.ru писал, что в Индустриальном районе Барнаула до утра 18 августа перекрыли движение по улице Энтузиастов. Проезд от улицы Попова к Ленинградской запретили по двум полосам по нечетной стороне. Это необходимо для ремонта магистрали.
Комментарии
Амик, это 9 минут, а не 2 часа