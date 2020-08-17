Правительство Белоруссии сложило полномочия

Правительство Белоруссии приняло постановление о сложении полномочий. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Процедура связана с избранием Александра Лукашенко на пост президента страны. Она прописана в Конституции.
Новое правительство будет сформировано вновь избранным президентом. Ранее Лукашенко заявил, что оно уже "в основном сформировано".
Как ранее писал amic.ru, протесты в Белоруссии начались 9 августа. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.
Для разгона протестующих бойцы ОМОНа начали применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В Сети распространилось множество видеороликов с жестокими задержаниями протестующих, которых избивали резиновыми дубинками даже тогда, когда они не сопротивлялись.
Комментарии
Батька хоть и хитрован еще тот, на двух стульях все пытался сидеть, досиделся, либерасню пригрел, теперь они как пригретая змея его же и пытаются укусить. Но лучше уж пусть будет Лукашенко, чем 2-я Украина на границе с Россией.
Агрофюрер, залогиньтесь
17.08.2020 16:36
это тебе, как жителю края, лучше?
17.08.2020 16:36
- гость -
вторая украина не получится, бульбашей меньше и разворовывать почти нечего.
поляки их сожрут за год, и будет там провинция а-ля гордая прибалтийская тройка.
батьке сил, не допустить бардака, а потом их согнуть в рог всех предателей.
17.08.2020 17:02
- гость -
Надо бы для начала не плеваться батьке на восток. Думал хитрее всех.
Белорусы не стали ждать ни пенсионной реформы,ни
поправок к конституции, молодцы ребята!!! Россиянам пофигу. Они футбол променяли на повышение пенсионного возраста,
17.08.2020 17:16
- гость
Конечно не успевают. Вам-то методички заранее раздали.
Как и наш - за власть не цепляется, но уходить панически боится, отсюда уничтожение конкурентов, фальсификации и в итоге не легитимное правление...
Усатое стало политическим трупом лет 6 назад, когда сказало что Крым украинский. Стало ясно, что оно будет на зоне. Вопрос стоял только на западной или на восточной. Туда ему и дорога, оно само выбрало этот путь. Если вдруг мгновенно не прозреет, сгниет на зоне, причем будет проситься на российскую. Не исключено, что чтобы выпустили, возможно будет рассказывать, что всегда считал Крым российским, но признать пиндосы не разрешали, санкциями угрожали
Усатое стало политическим трупом лет 6 назад
Даже 12 лет назад, когда сказало, что Абхазия и Южная Осетия это Грузия. Стало ясно, что все, бежать ему некуда, у него начался путь на зону
Белорусы не стали ждать ни пенсионной реформы,ни
поправок к конституции, молодцы ребята!!
Чему быть, тому не миновать, при любой власти