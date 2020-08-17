Волейболистки "Алтай-АГАУ" начнут новый сезон через месяц

Волейболистки "Алтай-АГАУ" начнут новый сезон в конце сентября. Стало известно расписание матчей чемпионата России среди команд высшей лиги "Б" группы "Сибирь".
Соревнования пройдут по привычной туровой схеме, когда все участники проводят матчи на площадке одной из команд. В предстоящем сезоне соперниками барнаульской команды станут "Омь-СибГУОР" (Омск), "Ангара" (Иркутск), "Забайкалочка" (Чита) и "Олимп" из Новосибирской области.
Матчи первого тура состоятся в Омске с 23 по 27 сентября. Первую игру "Алтай-АГАУ" проведет против "Забайкалочки". Этот поединок станет открытием чемпионата, сообщает "Алтайский спорт". В Барнауле команды соберутся в январе 2021 года.
Напомним, в прошлом чемпионате алтайская команда заняла второе место в турнирной таблице.
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