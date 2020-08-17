Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей, где заявил, что новых выборов не будет, "пока его не убьют". Выступление белорусского лидера опубликовало издание Tut.by в Telegram-канале.
Напомним, что сотрудники МЗКТ бастуют уже несколько дней подряд. В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на завод, чтобы лично пообщаться с протестующими, однако наткнулся на жесткую критику со стороны митингующих – рабочие завода постоянно перебивали президента, скандируя: "Уходи!"
"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – ответил Лукашенко на требование протестантов провести повторное голосование.
По мнению президента, если перевыборы состоятся, то "через полгода" не будет "ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа". "Мы уничтожим все", – сказал Лукашенко.
Комментарии
Как он себя высоко оценивает, а может наоборот, народу кой чего переподет от "семейного пирога"...
Кактам ваш обнуляшка ?
На Терешковой не женился ?
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет
Ну если он хочет так, так тому и быть.
народу кой чего переподет от "семейного пирога"...
Что-то знакомое, бог мой, да это ж из 1917-го
Усатый прав. Разворуют всё что можно, а народу как всегда шиш.
А у этого хлопчика выбора нет - либо пожизненное правление, либо суд и пожизненное, но уже в тюрьме! Хотя может и обнулиться...
"пока его не убьют"
Допускаю, что это не громкие слова, он похож на фанатика и действительно никуда не побежит. Тем более, что бежать уже некуда, он много дерьма вылил на Россию. Но тогда в худшем для него случае, его посадят в там же, а это для него гораздо хуже, чем сесть в России. В лучшем для него, если среди военных и других силовиков у него преданное большинство, начнется гражданская война, в которой у него есть шанс
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет
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Читать - другого президента не будет.
картофефюрер о чем то догадывается?