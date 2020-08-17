Сирийские журналисты заявили об авиаударе ВВС США по блокпосту армии Башара Асада, сообщает РИА "Новости".
По информации телеканала Ikhbariya, один из военнослужащих погиб, еще двое ранены. СМИ утверждает, что нападению предшествовал отказ пропустить американский патруль, который пытался попасть на подконтрольную сирийской армии территорию.
Местная газета al-Watan пишет, что в числе раненых есть офицер. Минобороны Сирии утверждает, что удар нанесли два американских вертолета.
В июле amic.ru писал, что террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля в Сирии. Во время взрыва легкие ранения получили трое российских военнослужащих.
Комментарии
США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных
Нанесли и нанесли, а нам почему должно быть это интересно? Или на сирийском бокпосте сидели Ивановы, Петровы и Сидоровы?
на сирийском бокпосте сидели, скорее всего, С-300 ...
А бурятский генералиссимус секретарше бабку повитуху ищет и ни сном ни духом