Понедельник, 17 Август, 20:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,97
€ 86,47
22°

927745 +4892
Обь
130см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных

, ИА "Амител"
Известно об одном погибшем
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сирийские журналисты заявили об авиаударе ВВС США по блокпосту армии Башара Асада, сообщает РИА "Новости".

По информации телеканала Ikhbariya, один из военнослужащих погиб, еще двое ранены. СМИ утверждает, что нападению предшествовал отказ пропустить американский патруль, который пытался попасть на подконтрольную сирийской армии территорию.

Местная газета al-Watan пишет, что в числе раненых есть офицер. Минобороны Сирии утверждает, что удар нанесли два американских вертолета.

В июле amic.ru писал, что террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля в Сирии. Во время взрыва легкие ранения получили трое российских военнослужащих.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.08.2020 18:24
- гость -

США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных

Нанесли и нанесли, а нам почему должно быть это интересно? Или на сирийском бокпосте сидели Ивановы, Петровы и Сидоровы?

17.08.2020 19:04
Doka

на сирийском бокпосте сидели, скорее всего, С-300 ...

17.08.2020 19:33
- гость -

А бурятский генералиссимус секретарше бабку повитуху ищет и ни сном ни духом

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
20:43
Танковый снаряд нашли на крыше дома в Алтайском крае 0
20:13
АУЕ признали запрещенной в России экстремистской организацией 2
19:42
Хроника коронавируса Алтайского края. День 141 0
19:11
Алтайский край получил еще более миллиарда рублей на ремонт дорог 3
18:48
Полиция Барнаула ищет девушку, которую ударил таксист за ношение маски 10
18:15
США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных 3
17:52
Трое детей пострадали в ДТП в Алтайском крае 6
17:46
АКЗС рассмотрит вопрос присвоения Барнаулу звания "Город трудовой доблести" 5
17:33
Алтайский край готовят к открытию бассейнов и допуску зрителей на трибуны 4
17:19
"Пока вы меня не убьете". Лукашенко отказался проводить новые выборы 44
17:06
Еще 28 домов в Барнауле на сутки останутся без горячей воды 0
16:54
Волейболистки "Алтай-АГАУ" начнут новый сезон через месяц 0
16:41
Снова грозы, снова град. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе 0
16:29
Правительство Белоруссии сложило полномочия 12
16:20
Россияне проголосовали за развитие Алтайского края 0
16:09
Комиссия выявила нарушения в алтайской школе с протекающей крышей 0
15:58
17 августа военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 1
15:45
Тихановская заявила о готовности стать "национальным лидером" Белоруссии 23
15:32
Виктора Томенко призвали не допустить "экологической катастрофы" 2
15:18
В России выявили менее пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом 0
15:05
Алтайская полиция показала видео с места ДТП, в котором погибли пять человек 4
14:55
Александра Сурикова наградили орденом "За заслуги перед Алтайским краем" 16
14:42
В Барнауле таксист отказался везти девушку из-за надетой медицинской маски 38
14:30
Более 410 тысяч жителей Алтайского края имеют доходы ниже прожиточного минимума 16
14:19
Алтайские школы примут рекордное число первоклассников 3
14:07
Новый зуб за час. Как в Барнауле развивают цифровую стоматологию 0
13:57
В Алтайском крае водитель потерял сознание и врезался в детскую поликлинику 4
13:45
В алтайской полиции рассказали, как распознать схемы мошенничества 1
13:31
Упавшая с балкона на собственного мужа сибирячка умерла 1
13:17
В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение 0
13:05
Двигатель прогресса. Почему абитуриенты выбирают энергетическое машиностроение 0
12:54
У барнаульца изъяли 1650 кустов конопли 13
12:42
Правительство планирует продлить надбавки врачам, работающим с больными COVID-19 10
12:29
В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду 22
12:15
"Водный мир" опроверг свою причастность к вечеринке с пьяными подростками в Барнауле 4
12:03
"Здесь нет лишних предметов": чему учат барнаульцев в компьютерной академии "Шаг" 0
11:49
Коронавирус, уходи! В Барнауле продолжают обрабатывать подъезды 5
11:36
Как в Беларуси прошли самые масштабные протестные митинги в современной истории. Фото 57
11:25
Ведущие гроссмейстеры России попросили Томенко сохранить краевой шахматный клуб 11
11:13
Суд оставил участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле под стражей 5
11:01
В Алтайском крае вновь не зафиксировали смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 2
10:57
Легкоступова перед смертью успела сказать, как получила травмы 5
10:45
Без собственности, но с автомобилем: мэр Барнаула раскрыл доходы за 2019 год 16
10:33
Почти 900 многодетных семей на Алтае получили выплаты на погашение ипотеки 0
10:18
Барнаулец пожаловался на вечеринку, где подросткам якобы продавали алкоголь 27
10:04
Назван предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими в Алтайском крае 1
09:46
Опасные переходы через ж/д пути нашли в Алтайском крае 0
09:34
Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной 1
09:23
Ученые назвали новую версию появления коронавируса 6
09:11
Пять человек погибли в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск 0
08:58
В Алтайском крае бензин дешевле, но на зарплату много не купить 5
08:46
В Барнауле продают автомобиль Toyota за 100 млн рублей 7
08:31
Блогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом 6
08:17
В Горном Алтае выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:04
Загрузка на 100%. В Горном Алтае зафиксировали пик туристического сезона 6
07:47
Алине Загитовой придется учиться в вузе платно 19
07:24
В Бийске рецидивист из ревности сжег свою сожительницу и дом знакомого 2
07:02
Никита Ефремов и Мария Ивакова решили сменить Алтай на Сочи 11
06:45
В алтайском вузе выявили нарушения при хранении ртутных ламп 3
06:22
Котлеты, закуски и заправки: что интересного можно приготовить из баклажанов 1
06:03
Жарко и солнечно. О погоде в Алтайском крае 17 августа 0
23:36
Такой день. Господдержка авиарейсов в Барнаул и уголовное дело о невыплате зарплаты 2
22:34
В Барнауле иномарка врезалась в "Волгу" и вылетела на тротуар 3
21:27
Умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко 2
20:29
В Алтайском крае продают самодельный автомобиль за 500 тысяч рублей 4
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 140 0
19:19
"Погибнем как нация". Лукашенко ответил на предложение о повторных выборах 11
18:49
В Барнауле за 80 миллионов продают трехэтажный коттедж в сосновом бору 10
18:21
В Барнауле вдвое сократился спрос на услуги домашних детских садов 1
17:48
В Алтайском крае и Республике Алтай в третий раз за лето зацвел маральник 0
17:17
В Белоруссии проводят митинг в поддержку президента Лукашенко 7
16:42
В Горном Алтае неизвестные испортили памятник детям войны и сусликам 6
16:15
В Барнауле продают трехмесячную бурую лисицу 6
15:46
Власти будут контролировать распределение вакцины от коронавируса 11
15:14
В Алтайском крае мужчина с тремя сыновьями предотвратил лесной пожар 5
14:43
За сутки в России выявили менее пяти тысяч новых случаев COVID-19 0
14:14
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам мелькомбината в Бийске 1
13:46
Названы сроки начала третьего этапа испытания российской вакцины от коронавируса 4
13:20
В Барнауле врачи из ковидного госпиталя сыграли свадьбу 7
12:48
СМИ: окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию 32
12:20
Новый клип Little Big с алтайским Пухляшом набрал два миллиона просмотров за сутки 8
11:50
Ни один пациент с COVID-19 не умер в Алтайском крае за минувшие сутки 4
11:40
+15. В Горном Алтае выявили новые случаи заражения коронавирусом 1
11:12
Полуголый барнаулец упал с балкона в руки спасателей 7
10:40
Брат Дональда Трампа умер в больнице 1
10:07
"Динамо-Алтай" проведет серию игр с "Кузнецкими Медведями" 0
09:39
В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса 29
09:06
Авиарейсы в Барнаул и Белокуриху субсидируют из федерального бюджета 8
08:39
Ученые доказали, что кошки могут заражать коронавирусом 10
08:10
Диетолог назвал добавку к еде для снижения сахара 1
07:38
Дрянная девчонка: какой Мадонна была в молодости 27
07:04
Путин пообещал Лукашенко военную поддержку 81
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 7
06:00
Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 августа 0
23:30
Такой день. Ключи для дольщиков в Барнауле и благоустройство "Изумрудного" 0
22:35
Магнитную бурю в августе "отложили" на день 0
21:35
Многодетную мать судят за гибель двухлетнего сына в Алтайском крае 1
20:39
Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 139 0
19:13
Митя Фомин познакомился с бомжами в Крыму 7
18:41
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии 2
18:10
УК обязали выплатить компенсацию за падение ребенка в Барнауле 9
17:42
Не вспышка, а эпизоотия. Роспотребнадзор дал пояснения о чуме на Алтае 0
17:09
В России запустили производство вакцины от коронавируса 11
16:40
Глава Барнаула проверил, как идет благоустройство парка "Изумрудный" 2
16:07
Врач Михаила Ефремова рассказал об угрозе для жизни актера 5
15:40
Алтайский край вернулся в топ-20 по числу заболевших COVID-19 4
15:11
89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
14:39
Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти 34
14:22
Художественный фильм о продаже женского молока сняли на Алтае 1
13:53
Возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае 17
13:20
Брата Дональда Трампа госпитализировали с серьезным диагнозом 0
12:47
Иномарка потеряла колеса и "оседлала" ограждение в Барнауле 9
12:14
Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров 0
11:48
В Алтайском крае снизились темпы прироста заболевших COVID-19 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.