В Барнауле продают корабль за 4 млн рублей

Фото: avito.ru
Объявление о продаже корабля ПТ в Барнауле опубликовали на сайте avito.ru. Владелец просит за него 4 млн рублей.
Как видно на изображениях, судно оборудовано кухней и туалетом с душевой. Кроме того, есть несколько спален и комната, напоминающая гостиную.
ПТ – это тип речных судов, которые строили в Советском Союзе с 50-х годов. Зачастую их использовали как паромы для пассажиров.
Ранее amic.ru писал, что в Бийске выставили на продажу коллекционное немецкое пианино фирмы Ed.Seiler, привезенное из Германии.
Комментарии
Да кому нужна эта старая консервная банка которая льёт бочками соляру прямо в Обь?