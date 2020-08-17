Такой день. ДТП с пятью погибшими и миллиард рублей на алтайские дороги

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 августа. Без коронавируса.

В ночь на понедельник на трассе Барнаул – Рубцовск в ДТП погибли пять человек: трое мужчин и две женщины. По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель ВАЗ-2107, который выехал на полосу встречного движения. В ролике с места происшествия видно, что от "Жигулей" осталась груда металла.

На ремонт дорог в Алтайском крае поступило более миллиарда рублей из федерального бюджета. Условие выдачи средств – сдача объектов 2021 года уже в нынешнем году. За оставшиеся 4,5 месяца в крае должны отремонтировать еще 66,8 километра краевых дорог, большинство из которых – транзитные между Барнаулом и районными центрами.

В региональном управлении по труду и занятости населения подсчитали, что 410,3 тыс. жителей Алтайского края имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Это на 172 тысячи человек меньше, чем было десять лет назад.

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате аварии в Романовском районе. На 18-м километре автодороги Романово – Завьялово столкнулись Toyota Probox и Toyota Corona Premio. Медицинская помощь потребовалась девочкам в возрасте двух месяцев, четырех и пяти лет, а также мужчине и женщине.

Несколько известных гроссмейстеров написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой сохранить краевой шахматный клуб в Барнауле. К осени клуб обязан покинуть здание в центре города по адресу ул. Гоголя, 42, где он располагается уже много лет. По решению комиссии, объект признан аварийным и должен быть снесен.

В Барнауле таксист отказался везти клиентку из-за надетой медицинской маски. По словам горожанки, водитель не только не исполнил свои обязательства, но еще и поднял на нее руку. Кроме того, со счета женщины списали деньги за услугу такси, которую она фактически не получила. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

В повестку сессии АКЗС, которая состоится 27 августа, внесен вопрос о присвоении Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Если парламентарии и правительство Алтайского края одобрят инициативу мэрии краевой столицы, ходатайство о звании для Барнаула направят президенту Владимиру Путину.