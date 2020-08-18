Град и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 августа

Алтайский край ожидает теплый, но местами пасмурный день во вторник, 18 августа, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух прогреется от +24°C до +29°C. Ветер южный, 6-11 м/с, с порывами до 22 м/с. Метеорологи прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы и град.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +26°C до +28°C. Вечером возможны дождь, гроза и град.
Напомним, в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Как ранее писал amic.ru, синоптики предупредили население о неблагоприятной погоде.
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