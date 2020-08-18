Яйца, арахис и кофе включили в список опасных продуктов

Восемь продуктов, которые могут нести опасность для жизни и здоровья перечислило управление по санитарному надзору США. Их рекомендуют потреблять с осторожностью.
Как пишет турецкое издание Sozcu, в список вошли арахис, грибы, зелень, кофе, сосиски, тунец, устрицы и яйца.
Так, арахис опасен людям с аллергией. Грибы лучше не собирать тем, кто с уверенностью не может отличить съедобные от ядовитых.
Любители зелени больше других рискуют подхватить инфекцию, в том числе кишечную палочку, утверждают американские эксперты.
Кофе включили в список из-за риска бессонницы, обезвоживания организма и ожогов при неосторожном опрокидывании на себя.
Сосиски стали причиной удушья детей до 10 лет в 20% таких случаев во время приема пищи, констатировали американцы.
Тунец негативно влияет на нервную систему детей. Устрицы же особенно опасны, если их неправильно приготовить. Так, не прошедшие должной термической обработки устрицы могут стать источником заражения бактериями.
Яйца – один из наиболее распространенных источников вспышек сальмонеллеза. Поэтому их необходимо хранить в холодильнике и правильно готовить.
Комментарии
Страшная жисть у американцев. то негры, то яйца с устрицами...
А диваны нельзя ставить, потому что каждый человек расшибал об него мизинец. Американцы не перестают удивлять своими подходами.
Ну, тупые! ©
18.08.2020 08:34
- гость -
Кто? Американцы, проводящие подобные "изыскания" или наши СМИ, печатающие подобную чушь?
ожогов при неосторожном опрокидывании на себя. - опасность кофе
без комментариев
А у меня комментарии есть, тупые американцы пьют кофе американо, ма чай с молоком, поэтому кофе для них опасней
Прикольно. Жизнь тоже несет опасность, не злоупотребляйте)
устрицы и тунец, как же я буду жить без них????
кстати их просто надо накормить шаурмой или в узбечке, они тогда узбеков запретят