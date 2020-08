Автор "Хардбасса" подал в суд на Little Big

Основатель группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на российскую группу Little Big. Он требует от исполнителей почти 12 миллионов рублей по делу о плагиате, пишет "Фонтанка".

По словам Толетова, в композициях "Слэмятся пацаны" и "Pop on the top" музыканты позаимствовали у авторов "Хардбасса" почти все музыкальные ходы. Кроме того, истец утверждает, что образы группы Little Big также вдохновлены творчеством его группы. Это подтвердил и хореограф, который был приглашен в качестве эксперта. Однако специалист отметил, что выиграть дело почти невозможно.

Ранее Little Big уже обвиняли в плагиате. Это сделала пользовательница TikTok, но до суда дело так и не дошло.