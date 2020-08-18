Световое шоу пройдет в День Государственного флага в Барнауле

Финалом празднования Дня Государственного флага в Барнауле станет яркое световое шоу. 22 августа в 22:00 жители и гости города увидят проекцию российского флага на здания по адресам проспект Комсомольский, 80е и улица Димитрова, 75, пишет официальный сайт региона.
Отмечается, что в течении всего дня будут транслироваться поздравления на фоне государственного флага. Увидеть их можно в Бийске (улица Вали Максимовой, 12 и улица Ильи Мухачева, 200) и в Барнауле (площадь Победы, 12, улица Балтийская, 16, Павловский тракт, 251в, проспект Ленина, 102в, проспект Ленина, 1а, проспект Строителей, 117, улица Малахова, 86в).
Комментарии
в Барнауле сейчас 25% населения проживают и считают себя советскими именно гражданами,в отличии от физ лиц РФ. Праздник Флага СССР тоже будет представлен?
В масках! забыли дописать