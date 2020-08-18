Половина пешеходных переходов рядом с школами на Алтае являются небезопасными

Требованиям национального стандарта в Алтайском крае на начало августа 2020 года не соответствуют 62% всех пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями. Такие данные привели в Госавтоинспекции.
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Переход или перебег? Как школьники будут ходить на занятия в новом учебном году?Корреспондент ИА "Амител" отправился в рейд "За безопасный переход", организованный Общероссийским народным фронтом, и на личном опыте убедился, что в Барнауле нет ни одного пешеходного перехода вблизи школ, который можно было бы назвать образцом для подражания.
В общей сложности 592 перехода (62% от общего количества) требуют устранения нарушений. Среди самых распространенных – отсутствие или износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие ограничивающих пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие специальных светофоров.
На 127 пешеходных переходах у школ на начало августа не было искусственного освещения. Как пояснили в ведомстве, сотрудниками Госавтоинспекции края владельцам улично-дорожной сети выдано 318 предписаний на устранение выявленных недостатков, из которых 220 юридическим лицам.
За неисполнение выданных предписаний возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.
Отметим, что ОНФ и общественные организации неоднократно обращали внимание на небезопасные пешеходные переходы рядом с школами. Особенно острая проблема в Барнауле. Не все переходы освещены, отсутствует разметка.
Комментарии
Вот как раз из-за ограждения и не видно ребенка. Ребенок должен выйти на переход и тогда только его становится видно.
И ничего, что, практически, все переходы после дождя в вводе по щиколотку? Может пора уже поднять их и убрать "лежащих полицейских"?
Я одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь: пешеходный переход это чистая угроза жизни рассчитанная как игра рулетка...
Необходимо организовать проверку ВСЕХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ГОРОДА.
ВСЕХ И ВЕЗДЕ!!!!!!!!!!!
Иногда сообщения с дорог напоминают сводки с фронта. Где необходимо,нужно сделать регулируемые переходы. А главное -должен быть контроль!
Сейчас выходя из любого подъезда надо смотреть в обе стороны, про переходы речи даже нет
да хотябы кусты уберите. а то были кусты, щас поставили еще ограждения. на гораждения нацепили рекламу. ен каждого взрослого то видно, а ребенка вообще не видно, переход должен просматриваться, издалека должно быть видно, что приближается человек к переходу, а не резко выныривал из под кустов. На Г.исакова например....на п.сухова.
а вы медленно подкатывайте к переходу и вам не будут выскакивать внезапно