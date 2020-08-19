Холдинг "Алтайлес" помог организовать жилье для работников "ковидного" госпиталя

Холдинг "Алтайлес" помог врачам "ковидного" госпиталя в Михайловском районе. В июне 2020 из-за большого количества заболевших коронавирусом людей в районе медикам местной больницы срочно понадобилось помещение для проживания и санитарный шлюз на входе в госпиталь.
Предприятие "Лес Сервис" выделило деньги на организацию быта – покупку стиральной машины, душевых кабин и других предметов обихода ("Лес Сервис" входит в холдинг Алтайлес")."На тот момент важно было уложиться в сжатые сроки, поэтому помощь оказалась как нельзя кстати", – отметил главный врач Михайловской ЦРБ Александр Бокк.
Поддержка школ, детских садов, ФАП, больниц, учреждений культуры – важная часть социальной политики холдинга "Алтайлес" в городах и селах, где работают предприятия компании.
Комментарии
покупку стиральной машины, душевых кабин и других предметов обихода
Просто сказочный дар взамен выпиленного бора. А могли бы и стеклянными бусами ограничиться.