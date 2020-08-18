Мужчину, который скрывает ребенка от матери, ищут в Алтайском крае

Алтайская служба судебных приставов ищет семилетнего мальчика, которого отец скрывает от матери, несмотря на решение суда. Предполагается, что ребенок проживает на территории региона, но его точное местоположение остается неизвестным.
УФССП России по Алтайскому краю обращается к населению с просьбой помочь в поиске. Всех, кто обладает какой-либо информацией по возможному местонахождению мальчика и его отца, просят связаться с начальником межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей региональной службы судебных приставов по телефонам 8 (3852) 33-81-54 или 8-913-228-74-08;
Также можно обратиться в дежурную часть УФССП — 8 (3852) 24-84-98.
Комментарии
подлец
Если кто знает-помогите, нельзя прятать ребенка от матери...
это еще нужно разобраться что там за мать
18.08.2020 13:05
Наталья почему нельзя? а от отца можно? тоже часто прячите.
Я так понимаю ЯЖЕМАТЬ решила отжать ребенка у отца и через суд запретить ему видеться? А отец любит ребенка, вот и сбежал сним от подлого сообщества и дуры жены. Пусть побудет в его шкуре как это - не видеться с ребенком.
И вообще какой иди***т такие пытки придумал.