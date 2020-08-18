Резервная взлетно-посадочная полоса появится на Чуйском тракте

Дорожники начали разбирать участок Чуйского тракта в Первомайском районе, где вскоре запустят четырехполосное движение. Тот участок трассы, который сейчас используется как объездной, не будут разрушать после введения в эксплуатацию основной магистрали.
На строительство "объездной" потратили 230 миллионов рублей. В основании дороги лежат 80 сантиметров песка и щебня, а сверху три слоя асфальтобетонного покрытия.
Главный инженер ФКУ Упрдор "Алтай" Сергей Рубаненко рассказал "Вестям", что после ввода в эксплуатацию основного участка трассы, эта дорога разбираться не будет. По его словам, въезд на нее для обычного транспорта запретят, но дорожники будут следить за состоянием полотна и открывать участок в определенных случаях.
Предполагается, что полосу смогут использовать для посадки воздушного транспорта МЧС.
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