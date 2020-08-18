Вторник, 18 Август, 13:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,97
€ 86,47
29°

927745 +0
Обь
128см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Резервная взлетно-посадочная полоса появится на Чуйском тракте

, ИА "Амител"
"Временный" участок будут открывать в особых случаях
Фото: skyskrapercity.ru

Фото: skyskrapercity.ru

Дорожники начали разбирать участок Чуйского тракта в Первомайском районе, где вскоре запустят четырехполосное движение. Тот участок трассы, который сейчас используется как объездной, не будут разрушать после введения в эксплуатацию основной магистрали.

На строительство "объездной" потратили 230 миллионов рублей. В основании дороги лежат 80 сантиметров песка и щебня, а сверху три слоя асфальтобетонного покрытия. 

Главный инженер ФКУ Упрдор "Алтай" Сергей Рубаненко рассказал "Вестям", что после ввода в эксплуатацию основного участка трассы, эта дорога разбираться не будет. По его словам, въезд на нее для обычного транспорта запретят, но дорожники будут следить за состоянием полотна и открывать участок в определенных случаях.

Предполагается, что полосу смогут использовать для посадки воздушного транспорта МЧС.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
13:17
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира 0
13:03
В Горном Алтае из-за нашествия бабочек шелкопряда пришлось отключить свет 0
12:50
Резервная взлетно-посадочная полоса появится на Чуйском тракте 0
12:35
Мужчину, который скрывает ребенка от матери, ищут в Алтайском крае 4
12:16
Более 35 млн рублей выделили на развитие лингафонных кабинетов в алтайских школах 1
12:04
Еще 50 домов Барнаула останутся без горячей воды почти на сутки 2
11:52
БК "Барнаул" пополнился новыми игроками 0
11:41
В Алтайском крае хотят ограничить работу мини-баров и прочих "наливаек" 8
11:30
Российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году 26
11:17
С работы – на пары. Как получить диплом, потратив несколько часов в неделю 0
11:05
Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков опять проиграл суд, но остается на свободе 17
10:59
Буря после затишья. Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 9
10:53
Лукашенко предложил оппозиции заново пересчитать голоса на президентских выборах 20
10:43
Половина пешеходных переходов рядом с школами на Алтае являются небезопасными 7
10:31
Световое шоу пройдет в День Государственного флага в Барнауле 2
10:17
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем 2
10:05
Ипотека дешевле: как снизить ежемесячный платеж и вернуть часть денег за жилье 0
09:54
Власти Алтая наградят мужчину с тремя сыновьями, которые предотвратили лесной пожар 3
09:41
Автор "Хардбасса" подал в суд на Little Big 0
09:31
"Уже не стыдно". Барнаульцы полвека живут во "временном" доме без воды и канализации 24
09:09
В Барнауле вновь дезинфицируют остановки 3
08:56
Глава Барнаула стал очередным героем +100500 16
08:48
В России назвали условие для новых выплат на детей до 16 лет 5
08:34
В Горном Алтае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:20
Яйца, арахис и кофе включили в список опасных продуктов 10
08:05
"Обезглавленный" Каменский район временно обрел руководителя 4
07:49
Новые цены на ОСАГО и обновленный ПТС. Что изменится для автомобилистов этой осенью 16
07:35
Море зелени. Барнаул 30-летней давности с высоты птичьего полета 26
07:18
Горячая Кулунда и холодные Хабары. Какие рекорды побило жаркое лето 2020 на Алтае 0
07:03
Из студентов – в бизнесмены. Молодежь Алтая приглашают на шоу "Фабрика бизнес-идей" 2
06:48
Ученые: Таблетки от алкоголизма помогают при коронавирусе 3
06:33
Покупки онлайн. Ожидание и реальность 2
06:16
Противница масок обматерила директора магазина в Барнауле 24
06:02
Град и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 августа 0
23:46
Такой день. ДТП с пятью погибшими и миллиард рублей на алтайские дороги 0
23:15
Лукашенко назвал условие для новых выборов в Белоруссии 6
22:48
Барнаульца осудили за попытку ввезти особо крупную партию наркотиков 0
22:11
Сенатор подготовил законопроект о курортном сборе в Горном Алтае 3
21:47
Алтайских хоккеистов не пустили на игру в Кузбасс 0
21:12
В Барнауле продают корабль за 4 млн рублей 8
20:43
Танковый снаряд нашли на крыше дома в Алтайском крае 0
20:13
АУЕ признали запрещенной в России экстремистской организацией 9
19:42
Хроника коронавируса Алтайского края. День 141 0
19:11
Алтайский край получил еще более миллиарда рублей на ремонт дорог 7
18:48
Полиция Барнаула ищет девушку, которую ударил таксист за ношение маски 15
18:15
США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных 4
17:52
Трое детей пострадали в ДТП в Алтайском крае 8
17:46
АКЗС рассмотрит вопрос присвоения Барнаулу звания "Город трудовой доблести" 5
17:33
Алтайский край готовят к открытию бассейнов и допуску зрителей на трибуны 4
17:19
"Пока вы меня не убьете". Лукашенко отказался проводить новые выборы 50

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.