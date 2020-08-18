27 августа на сессии Алтайского Заксобрания депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект, который позволит использовать региональный маткапитал на газификацию, а также социальную адаптацию детей-инвалидов. Кроме того, право на получение средств будет продлено по 31 января 2026 года.
В первом чтении законопроект был рассмотрен и получил единогласную поддержку депутатов краевого парламента на мартовской сессии. Ко второму чтению документ был доработан правительством Алтайского края совместно с фракцией "Единой Россией" в АКЗС, сказано на сайте Заксобрания.
В частности был расширен перечень направлений, где могут использоваться средства регионального маткапитала. Предполагается, что теперь эти средства можно будет направить и на газификацию природным газом жилого помещения, при условии, что жилье расположено на территории Алтайского края, а газификация проведена после 1 января 2021 года.
Кроме того, с учетом предложений фракции ЛДПР, предусматривается возможность для семей, где воспитываются дети с инвалидностью, направлять семейный капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей. Это может быть сделано в рамках рекомендованных индивидуальных программ реабилитации. Эта норма дублирует положение федерального законодательства.
Порядок направления средств маткапитала на газификацию жилого помещения и на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливается региональным правительством.
Воспользоваться новыми возможностями многодетные семьи смогут, не дожидаясь трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с появлением которого возникло право на материнский капитал. Это позволит семьям своевременно получить необходимую поддержку.
Региональный маткапитал в Алтайском крае в настоящее время составляет 55 387 рублей. Отметим, сейчас средства регионального семейного капитала используют порядка 40% из числа имеющих право на их получение. Появление дополнительных возможностей, по мнению разработчиков законопроекта, позволит увеличить число тех, кто сможет воспользоваться мерами господдержки.
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