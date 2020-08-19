Поддержка в 25 миллионов. Как получить льготный кредит через центр "Мой бизнес"

Предприниматели Алтая могут найти поручителя для кредитования в центре "Мой бизнес". И получить недостающую сумму для залога до 25 миллионов рублей (до 70% суммы кредита).
"Наряду с льготными ставками, предлагаемыми банками для малого и среднего бизнеса по федеральным льготным программам кредитования, ряд наших партнеров готовы финансировать заемщиков в рамках собственных кредитных предложений. При этом ставки сопоставимы с условиями федеральных программ. Например, предприятие из Бийска рефинансировало кредит под поручительство Центра и экономит 900 тысяч рублей ежегодно", – сообщает руководитель центра предоставления гарантий Наталья Магель.
Кредиты от Центра и его партнеров заемщики берут по ставкам от 3% до 8,5 % годовых. Так, на очередном заседании Экспертного совета Центра было одобрено четыре проекта. Они получат льготный кредит на 82,6 миллиона рублей, при этом размер поддержки – 27,4 миллиона рублей.
Всего за 2020 год бизнесмены получили в Центре "Мой бизнес" 62 поручительства на сумму 283,7 миллиона рублей. Благодаря поручителям предприниматели взяли займы на 945,3 миллиона рублей.
Центр "Мой бизнес" оказывает услуги поручительства по восьми гарантийным программам. Подробнее о них можно узнать на сайте.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт
Комментарии