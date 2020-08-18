Поэт Борис Пастернак умер в Москве

84-летний советский сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака, скончался в Москве. Об этом пишет "Московский комсомолец" в своем Telegram-канале.
Тело нашли утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России, где он находился на лечении. Палата сценариста располагалась на восьмом этаже. Подробности смерти не уточняются.
В свое время Пастернак работал на советском телевидении, а в титрах подписывался как Борис Пургалин. По его сценариям проходили ранние шоу-бенефисы Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона, а также музыкальное шоу "Голубой огонек".
Кроме того, поэт написал тексты для песен к фильмам "Только в мюзик-холле" и "Казаки-разбойники", а также сотрудничал с Владимиром Пресняковым и Анатолием Кальварским.
Комментарии
"Певец" Фёдор Шаляпин если крякнет,о нём тоже напишут? (исключительно из-за фамилии)
От новости впал в ступор. Пока не разобрался что к чему..
8.08.2020 15:09
- гость -
"День взятия Бастилии впустую прошел... 80 лет со дня рождения... Ух ты? А ей уж 80?"
Блин, ну так и пишите, сценарист! А то тоже слегка офигел...
А что не так? Пастернак? Пастернак. Борис? Борис. Умер? Умер. Всё правильно
думал у меня вздрыв мозга