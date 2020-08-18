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Алтайский край вновь поднялся в рейтинге суточного прироста зараженных COVID-19

, ИА "Амител"
За сутки в стране подтвердили 4748 новых случаев заболевания
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтвердили 4748 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 932 493. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве (+693), Санкт-Петербурге (+157) и Свердловской области (+149). Алтайский край, в котором выявили 91 новый случай инфицирования, занимает 16 место по стране. В понедельник, 17 августа, регион располагался на 19 строчке.

Из больниц выписали еще 6 527 человек, общее число выздоровевших достигло 742 628. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 132 пациента, всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 15 872 летальных исхода.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.08.2020 15:50
- гость -

Потому что много у нас безответственных людей. Вот я хожу второй день на работу с температурой и соплями )))))

18.08.2020 15:53
- гость -

и в сад водят детей с соплями и кашлем
убила бы...

18.08.2020 16:00
- гость -

18.08.2020 15:53
- гость -
Каво?

18.08.2020 16:49
- гость -

18.08.2020 15:53
- гость -
Так сейчас таких детей не должны принимать!

18.08.2020 16:51
- гость -

ой, масочный режим не помохаит чтоле

18.08.2020 17:04
- гость -

18.08.2020 16:51
- гость -

А его соблюдают что-ль?

18.08.2020 17:36
- гость -


18.08.2020 17:04
- гость -

А его соблюдают что-ль?

у меня одна маска, обычно на подбородке - продавцов устраивает, но я и не кашле-чихаю вне дома, вот в маске запросто обчихаюсь - эти волосинки тканевые норовят залезть в нос при вдохе и вызвать нормальное такое апчхааауу

18.08.2020 17:45
Гость

17:04. Только тупые носят маски на подбородке для продавцов и для полиции. Надо о себе думать и об окружающих.

18.08.2020 17:55
гость

Только тупые носят маски на подбородке для продавцов и для полиции. Надо о себе думать и об окружающих. - абсолютно правильно, если бы немного думали и соблюдали, уже лучше бы было, здоровье ваше никому кроме вас не нужно

18.08.2020 17:57
- гость -

18.08.2020 15:50
- гость -

А какого Вы, простите, ходите на работу?

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