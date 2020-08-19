Угольная "Спичка" и масляная "Самоизоляция". В Барнауле открыли уникальную выставку

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru
Масштабная выставка в честь юбилея столицы края открылась в выставочном зале музея "Город". Здесь можно увидеть работы самых разных алтайских художников: как заслуженных деятелей культуры, так и совсем молодых авторов. Экспозицию составляют более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, дизайнерских проектов. Почти все они посвящены Барнаулу. Много работ, которые были сделаны в этом году, некоторые из них посвящены наболевшим темам, например, самоизоляции и совсем свежей — пожару на Сереброплавильном заводе. Воздушная акварель, точная графика, дерзкая масляная живопись — на выставке представлены работы в самой разной технике и жанрах. Такой большой подарок городу решила сделать Алтайская краевая организация Союза художников России. Работать выставка будет до 13 сентября.
Отметим, что 20 августа в Государственном художественном музее Алтайского края откроется выставка "Портрет родного города", посвященная также 290-летию Барнаула. На выставке будет представлено 29 живописных работ из собрания музея, некоторые из которых зрители увидят впервые.
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