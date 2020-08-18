Выдержит тонны снега. Как выбрать кровлю для крыши дома или дачи

При строительстве частного дома, дачи или коттеджа у владельца возникает вопрос — чем закрывать крышу? Один из самых популярных видов кровельного материала — листовой. Его преимущество в простоте монтажа и долговечности. Хороший выбор такого материала в компании "Северсталь". Специалисты помогут подобрать кровлю, подходящую вам по цене и размеру, а также расскажут, как с ней работать.
Стальной бархат
Этот кровельный материал выглядит как натуральная черепица, но более прочный и надежный. Покрытие стальной бархат отличается рельефной поверхностью. Устойчив к перепадам температур от –60 до +80 градусов, коррозии и ультрафиолетовому излучению.
Стальной шелк
Полный аналог фальцевой кровли — это универсальный кровельный материал с гладкой поверхностью и высокой степенью защиты. Подойдет для большинства крыш благодаря широкой линейке цветов и форматов. Неприхотлив к климатическим условиям: остается прочным даже при высокой влажности или дождливой погоде.
Стальной кашемир
По словам производителей, это эталон красоты кровельных материалов. Надежно защитит любую кровлю от воздействия окружающей среды. Популярен в разных широтах Российской Федерации и за ее пределами.
Гарантирует защиту от выцветания и коррозии благодаря полиуретановому покрытию: материал сохраняет свойства при температуре от -60 до +120 градусов.
Все материалы экологичны и пожароустойчивы. Производитель дает 50 лет гарантии.
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