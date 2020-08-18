Инваспортсмен из Алтайского края выиграл чемпионат России по гребле

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (параканоэ) прошел в Москве на гребном канате в Крылатском. Барнаулец Игорь Кузнецов стал победителем среди представителей классификации L2 на дистанции в 200 метров, пишет "Алтайский спорт".
Тренер Леонид Кинякин отметил, что барнаульский спортсмен неважно стартовал, но набрал хороший ход и на финише стал вторым. Это означало победу в объединенном финале спортсменов двух классификаций. Фактически в этом заезде оказалось два победителя, один из которых — Игорь Кузнецов.
На церемонии награждения присутствовал первый вице-президент Паралимпийского комитета России, шеф миссии сборной команды России на XVI Паралимпийских летних играх в Токио Павел Рожков.
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