Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Около 20% жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области обладают иммунитетом к коронавирусу, передает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве рассказали, что оценка популяционного иммунитета уже активно ведется в 26 российских регионах. В 23 субъектах сделано более 65 тысяч тестов на антитела, еще в трех завершается исследование порядка девяти тысяч анализов.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в каждом регионе сейчас обследовано по 2,8-3,2 тысячи человек. Кроме столичных регионов, схожий уровень иммунитета имеется у жителей Астраханской, Тюменской областей и Татарстана.
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