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Путин и Меркель обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии

, ИА "Амител"
Стороны отметили значимость суверенности страны
Фото: goodfon.ru

Фото: goodfon.ru

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на правительство ФРГ.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, поскольку приведет к "дальнейшей эскалации конфликта".

Ранее amic.ru писал о том, что Александр Лукашенко, по его словам, предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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