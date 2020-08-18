Путин и Меркель обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на правительство ФРГ.
"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, поскольку приведет к "дальнейшей эскалации конфликта".
Ранее amic.ru писал о том, что Александр Лукашенко, по его словам, предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах.
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