Красный, холодный, загадочный. Как наблюдать Марс с Земли и что можно на нем увидеть?

20 августа 1975 года c Земли на далекий и загадочный Марс направили "Викинг-1". Он стал первым аппаратом, который смог приземлиться на поверхность красной планеты и подробно ее изучить. Правда, жизнь, о которой так много говорили, он так там и не нашел. Сегодня же ученые и предприниматели строят планы по ее колонизации. А пока билеты на Марс не продают, всегда можно мечтательно полюбоваться им на звездном небе. Тем более что сейчас для этого очень подходящее время: планета совсем скоро окажется на минимальном расстоянии от нас. Рассказываем, где обнаружить красную планету, как за ней наблюдать и что нужно сделать, чтобы разглядеть там моря, облака, полярные шапки и многое другое.

А что это там, такое красненькое?

Сейчас красную планету вовсю исследуют марсоходы. Но когда-то единственным инструментом для изучения Марса был телескоп. Хотя еще до его создания яркая красная точка на небе, которая еще и постоянно движется, привлекала внимание людей. Известно, что астрономы Древнего Египта еще за полторы тысячи лет до нашей эры смогли даже рассчитать его траекторию. Правда, тогда все были уверены, что Марс вращается вокруг Земли.

Из-за своего красноватого оттенка планета издавна ассоциировалась у людей с кровопролитием и войной. Поэтому древние греки назвали ее в честь своего бога войны – Ареса. В римской же мифологии был свой аналог покровителя сражений и битв – Марс. Его имя в итоге и стало общепризнанным названием планеты. Есть и другие, менее правдоподобные, но более интригующие версии появления имени у красной планеты. Например, некоторые древние ученые заметили, что Марс было отчетливо видно на небе как раз накануне кровопролитий, войн и восстаний, что послужило поводом для названия.

Почувствовать себя первобытным астрономом можно и сегодня. А сам Марс найти на небе очень легко. Чаще всего люди сначала обнаруживают его среди звезд, а потом уже ищут в поисковиках, что же это за красная яркая звездочка. Лучше всего планету видно в периоды противостояний, когда она ближе всего подлетает к Земле. Случится это, кстати, совсем скоро – 13 октября 2020 года. А потому Марс уже сейчас отлично виден на небосводе.

Самый простой и удобный способ найти планету – воспользоваться программами со звездной картой, которые показывают положение звезд и планет в реальном времени. Например, для этого отлично подойдет Stellarium или SkyWalk. Кстати, сейчас Марс можно найти после полуночи на юге. Поскольку он движется, то поздней ночью его можно обнаружить ближе к западу. Просто посмотрите в нужном направлении. Самая яркая и красная точка – наша искомая планета.

Вблизи – еще красивее

Нашли-таки Марс и расстроились, что от других небесных тел он отличается лишь красным оттенком? Оно и понятно: до планеты – десятки миллионов километров. Но стоит вам взять хороший телескоп и направить его на Марс, точка сразу превратится в планету с уникальным ландшафтом и погодными явлениями.

Именно с появлением хорошей оптики астрономы смогли изучать географию планет и обнаружили у них спутники. Поскольку телескопы были не самого лучшего качества, а компьютеров тогда не было, бывали и казусы. Например, астроном Джованни Скиапарелли в 1877 году увидел в очертаниях Марса длинные каналы. Они были настолько аккуратными, что ученый решил, будто это искусственно созданные марсианами траншеи, которые спасают планету от засухи. Каналы наблюдали и другие астрономы, поэтому теория о разумной жизни на Марсе быстро стала популярной. Но прожила она только до 1965 года, когда к планете подлетел первый космический аппарат. Тогда и выяснилось, что никаких каналов на Марсе нет, а то, что увидел Скиапарелли, было оптической иллюзией.

Что можно увидеть на Марсе?

Пожалуй, самое интересное, что вы можете увидеть на Марсе, взглянув на него в обычный любительский телескоп, – полярные шапки. На полюсах планеты – замерзшие углекислый газ (сухой лед) и вода. По ним, кстати, можно пронаблюдать, как на Марсе меняются времена года. Весной и летом часть льда испаряется, заметно уменьшая полярные шапки. А осенью и зимой полюса планеты вновь обрастают большим количеством льда.

Кроме того, на Марсе есть моря. Так что если поехать этим летом на море у вас не получилось, вы хотя бы одним глазком (в телескоп, иначе не получится) можете посмотреть на марсианское. Правда, называют их так условно – воды в этих углублениях нет. Эх, жили бы вы на пару сотен лет пораньше, то могли бы дать этим морям имена. Но честь эта выпала Джованни Скиапарелли, который первым их обнаружил. Так на карте красной планеты появились Море Афродиты, Эритрейское, Адриатическое, Киммерийское, Лунное, Феникс и Озеро Солнца.

Кстати, если наблюдать за морями на протяжении долгого времени, можно заметить, как они меняют свою форму. Но это не магия, а другие марсианские явления: облака и туманы. Они возникают, как полагают ученые, из-за таяния полярных шапок и частично покрывают поверхность планеты.

Фобос и Деймос

Спутники Марса тоже можно увидеть в телескоп. Но для этого вам понадобятся сноровка и астрономический опыт. Фобос и Деймос куда меньше Марса и часто растворяются в его блеске. Однако есть верный способ разглядеть-таки всю марсианскую семью. Для этого нужно вывести сам Марс из поля наблюдения и обнаружить его тусклый спутник. Теперь, когда вы на нем сосредоточились, можете вернуть в объектив и Марс. Вполне вероятно, что вы теперь приглядитесь и сможете наблюдать оба небесных тела.

А где найти хороший телескоп?

Технику для наблюдения можно найти в специализированных магазинах оптики. Конечно, лучше на месте объяснить консультанту, для чего вам нужен телескоп, и он подберет для вас оптимальный вариант. Например, Марс становится виден, начиная с любительских 60-миллиметровых телескопов. Но чтобы разглядеть интересные детали, вам понадобится как минимум 150-миллиметровый рефлектор (зеркальный телескоп) или 100-миллиметровый рефрактор (линзовый телескоп).

Но слишком большой диаметр объектива может и навредить наблюдениям. Дело в том, что на небо мы смотрим сквозь толщу атмосферы Земли. Она постоянно находится в движении и размывает изображение. Поэтому в 350-миллиметровом телескопе изображение уже "поплывет".

Будет очень полезно, если у телескопа есть часовой механизм. Тогда вам не придется постоянно перестраивать оптику, чтобы в нее было видно постоянно движущийся Марс.

Чтобы четче видеть все интересные детали Марса, лучше используйте цветные светофильтры для вашего телескопа. Так, с помощью красного можно увеличить контраст, сделав моря более четкими. Желтый и оранжевый выделяют красные области планеты и более мелкие детали. А облака и туманы лучше наблюдать при помощи синего и фиолетового светофильтров.

И не ограничивайтесь Марсом: в космосе еще полно объектов, которые можно с интересом разглядывать в телескоп. Предупреждаем: однажды посмотрев на дальние планеты в оптическое устройство, можно навсегда заразиться астрономией. Пусть век открытий при помощи телескопа давно прошел, любители-звездочеты до сих пор проводят ночи, вглядываясь в глубину космоса.

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