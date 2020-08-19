Власти пообещали концерт известного артиста на день рождения Барнаула

На 290-летие Барнаула, празднование которого намечено на 19 сентября, состоится концерт известного артиста, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом в рамках онлайн-конференции на сайте мэрии рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.
По его словам, привезет звезду на день города в этом году одно из крупных предприятий Барнаула, которое возьмет на себя оплату гонорара. А вот кто будет из них выступать на нашем празднике — в мэрии пообещали сообщить позже.
"Приезд известных исполнителей вот уже не первый год производится за счет городских предпринимателей, исходя из их финансовых возможностей и предпочтений. За что им огромное спасибо", — сказал Валерий Паршков.
Два года подряд день города обходился без приглашенных известных артистов. Для многих же барнаульцев выступление любой звезды — главное событие из всей большой праздничной программы. В последний раз "зажигал" на день города группа "Корни" еще в 2017 году. В 2018 году из-за выборов губернатора праздник решили не организовывать. В прошлом году на площади Сахарова выступали исключительно местные артисты.
О том, кто и как выступал в Барнауле в разные годы — читайте в нашем материале.
Комментарии
Некое предприятие оплатит некого артиста? И это всё что способны пообещать в мэрии?
Жириновского пригласите.
Пир во время чумы
19.08.2020 07:00
- гость -
А какое тебе дело до дня города? Иди вон поддерживай членоболтателя белорусского. Да зеленых человечков высматривай.
Уже с утра идёт политическая опповская обработка )
В Хабаровске уже проснулись )
Тухляш приедет
Вчера по радио объявляли
Привезите Бузову, это будет счастье для жителей, и гостей Барнаула....
Бузова дважды в одну и ту же дыру не ездит.