Глава Минздрава Белоруссии написал открытое письмо протестующим

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник написал открытое письмо к протестующим. Он заявил, что власти готовы к диалогу.
На написание письма его подтолкнул разговор с активистами у здания Министерства здравоохранения. По мнению Караника, тогда диалога не получилось потому что протестующим он был не нужен.
Он отметил, что ни одна машина скорой помощи во время протестных акций не использовалась силовиками и добавил, что в каждом городе дежурят сотрудники скорой помощи.
Караник призвал людей перестать оскорблять друг к другу и заявил, что власти "готовы к диалогу".
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